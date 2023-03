Gatos famosos hay muchos, Tom, Félix, incluso el chileno Gato Juanito, pero todos ellos pertenecen a la ficción y probablemente ninguno ha revolucionado una ciudad entera. Al menos ninguno como lo ha hecho “Gacek”, el famoso felino callejero que vive en Polonia y que se transformó en una atracción turística por sí mismo.

Y no es que donde vive el gato “Gacek” no hayan atracciones. La hay, y por montones. El gato de dos años vive en la ciudad medieval de Szczecin, la que fue fundada en el siglo VIII, tiene un castillo y una catedral con mucha historia, pero últimamente no son los lugares más visitados ya que han sido eclipsados por el animal.

Número 1 en Google Maps

“Hermoso gato”, “Parece que tienes que preguntarle si puedes tomarte una foto con él“, “Voy a juntar dinero para visitarlo”, son algunos de los comentarios con los que los turistas comentan la ubicación de “Gacek” en Google Maps, donde tiene cinco de cinco estrellas. Es decir, es una ubicación muy recomendada.

En la aplicación además se adjuntan fotografías sobre el lugar y obvio, del propio gato, el que además tiene fanáticos en redes sociales, los que usualmente suben imágenes a Instagram con el hashtag #gacekthecat.

En tanto, para los habitantes de Szczecin “Gacek” también es una estrella. En una entrevista televisada dijeron que lo cuidan y que entienden que es una atracción turística, por lo que han pedido a los visitantes que no le den comida directamente, ya que el felino está bien cuidado pese a vivir en la calle.

Incluso cuentan que hace unos meses una pareja quiso llevarse al gato a su casa encerrándolo en una jaula, lo que fue evitado por los vecinos del lugar.

“Gacek no es un gato de casa”, agregan quienes lo conocen, y lo hacen con conocimiento ya que en sus dos años de vida no ha faltado quien ha querido llevarlo a vivir como mascota, pero él siempre vuelve a la calle. De esta manera, los vecinos lo adoptaron para cuidarlo comunitariamente.