“Es muy tímido y habla muy bajito”: Conocimos al chileno que se tomó selfie con Viggo Mortensen

En País ADN tuvimos una nueva edición de Chilenos por el mundo, en donde conocimos la historia de Rodrigo Ibáñez, un compatriota avecindado en Dinamarca que conoció a Viggo Mortensen.

Rodrigo Ibáñez trabaja en un restaurante llamado The Pescatarian y allí ocurrió el inesperado encuentro con el astro Hollywoodense que se viralizó por internet.

“Cuando llegué a la mesa, vi primero a Ariadna Gil, porque Viggo Mortensen estaba de espaldas”, relató el chileno, quien aseguró que cuando se encontró con los actores, quedó “en shock”.

“Yo soy fanático de El Señor de Los Anillos. Tengo tatuajes y en mi pieza tengo un montón de cosas de eso. Yo estaba atrapado por el encuentro con Aragorn, con mi rey”, dijo Ibáñez, entre risas.

¿Cómo es la personalidad del actor de El Señor de Los Anillos?

En línea con lo anterior, el chileno por el mundo narró que “yo tengo un tatuaje de la Estrella de la Tarde – un elemento perteneciente al imaginario de la obra de J.R.R. Tolkien– , y yo trabajo con las mangas arremangadas… ellos me vieron el tatuaje, entonces se rieron y fue una cosa súper inmediata”.

Respecto a la personalidad del reconocido actor, Ibáñez aseguró que Mortensen “es muy tímido y habla muy bajito”.

“Es hincha de San Lorenzo acérrimo… se acordaba de Pellegrini, etcétera. Fue muy simpático y muy sencillo”, dijo.

La historia detrás de la selfie con Viggo Mortensen

¿Y cómo fue que se pudo tomar una foto con el actor? De acuerdo al trabajador de The Pescatarian, si bien en el recinto tienen un protocolo estricto de no molestar a clientes famosos con selfies, fueron los mismos artistas los que le permitieron hacer la hazaña.

“Ariadna me pregunta dónde están los baños y cuando vuelve, me pregunta si estoy muy emocionado. Yo le dije que ‘sí, pero es que el protocolo…‘ y ella me dice ‘a la mierda el protocolo, tú te sacas la foto y no hay ningún problema'”, expuso.

“Ellos fueron muy afables y muy sencillos. Fue una experiencia cúlmine en mi vida. No me recuerdo de haber vivido un momento de felicidad tan genuinamente infantil. Es como conocer a un superhéroe”, añadió.