Black Friday: quién creó y cuándo nació “el viernes negro” del comercio

Desde la noche de este viernes 25 de noviembre —y hasta el lunes 28 del mismo mes— se lleva a cabo en Chile el Black Friday 2022 o “Viernes negro”.

Este evento se ha convertido en la instancia comercial más importante previo a las compras de fin de año, en especial, para adelantar los tan ansiados regalos de Navidad, con importantes descuentos y promociones que motivan a las personas a aprovechar la oportunidad.

Muchas veces, el Black Friday puede confundirse con los Cyber Monday, ya que en definitiva la finalidad es la misma, pero la verdad es que el “Viernes negro” tiene toda una historia en relación a cómo surgió.

¿Cómo nace el Black Friday?

Las raíces del Black Friday se remontan a principios de la década de 1960. En aquella época, el Día de Acción de Gracias todavía se celebraba el último jueves de noviembre, que casualmente caía justo después de la fiesta de las compras en Estados Unidos conocida como “Viernes negro”.

Específicamente, el término se acuñó originalmente para describir el intenso tráfico y el caos que se producía el día después de Acción de Gracias, debido a que el comercio suele experimentar un aumento importante en las ventas, a causa de los descuentos posteriores a esta fiesta estadounidense.

¿Quién lo creó?

Si bien el término Black Friday tuvo sus inicios en 1960, no fue hasta 1966 cuando apareció impreso por primera vez en la revista The American Philatelist. Concepto que luego fue utilizado por la publicación estadounidense The New York Times en 19 de noviembre de 1975, indica el National Geographic.

Pero atención, ya que existe otra teoría de cómo nació este concepto, la cual apunta a que los comerciantes empezaron a emplear el término para animar a la gente a comprar después de Acción de Gracias.

Asimismo, existe otra hipótesis que afirma que esta expresión se originó el viernes 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de bolsa de Wall Street intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos aliándose con un famoso político de Nueva York, Boss Tweed, aunque fracasaron en el intento.

Más de dos mil tiendas

Sea como fuese, el Black Friday se ha convertido en un importante acontecimiento de compras en Estados Unidos, y ahora también se celebra en otros países del mundo y Chile no es la excepción.

En esa línea, para la versión 2022 del “Viernes negro” en el país más de 2.000 tiendas se han unido a este evento, de las cuales unas 1.687 son físicas y más de 500 se hacen parte de digitalmente.

Todas estas empresas se reúnen en un solo sitio web, hecho que permite a los usuarios vitrinear de manera más sencilla y rápida.

Finalmente, desde la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) llamaron a la cautela y a verificar la veracidad de todos los sitios web para no caer en estafas y tener una buena experiencia comprando.