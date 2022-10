Creador de “Yu-Gi-Oh!” murió tratando de salvar a otras personas

Han pasado poco más de tres meses desde que se dio a conocer el fallecimiento de Kazuki Takahashi, el creador de Yu-Gi-Oh!, y durante las últimas horas salieron a la luz nuevos antecedentes sobre el caso.

La noticia en julio del presente año daba cuenta de que su cuerpo fue hallado en la costa de la ciudad de Nago en Okinawa. Entre los aspectos que destacaban es que el hombre estaba equipado con un equipo de buceo.

Hasta el momento no se conocían mayores detalles sobre lo que realmente podría haberle ocurrido al reconocido mangaka. Sin embargo un reporte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (vía Stars and Stripes) revela nueva información.

La actualización de lo que ocurrió con Takahashi llega por parte del Mayor Robert Bourgeau del ejército de los Estados Unidos, quien se encontraba en el lugar de los hechos.

Según explicó, en ese momento había mal tiempo, lo que generaba problemas en el agua. Bajo ese contexto, avistó a tres bañistas en apuros, ante lo que decidió actuar y lanzarse al rescate.

Pero en las declaraciones del Mayor menciona que no fue el único que intentó salvar a las personas, ya que otro hombre acudió en labores de rescate.

Se trataba justamente de Kazuki Takahashi, quien hizo lo propio ante la situación de riesgo que vivían los sujetos. Pero la fuerte corriente del agua lo arrastró y le impidió salir con vida de su heroica intervención.

Si bien Bourgeau logró rescatar a la familia que estaba en peligro, en colaboración con Kazuki, fue la última vez que se vio con vida al creador de Yu-Gi Oh!, de quien se iba perdiendo el rastro poco a poco.

Un par de días después se encontró el cuerpo de Takahashi sin vida, confirmando su muerte. Además, en el reciente informe militar, el Mayor del ejército de EE. UU. menciona al artista como “un héroe” que “murió tratando de salvar a alguien más”.

This article reveals that the drowning death of Yu-Gi-Oh!'s creator Kazuki Takahashi happened while he was attempting to save someone from a deadly rip current.

He was a hero.

Once again, thank for you everything, Takahashi. https://t.co/CWezXBElxs

— Daniel Dockery (@dandock) October 11, 2022