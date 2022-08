Reacción de un abuelo al enterarse que su nieto es gay se vuelve viral

En las últimas horas, es viral la reacción de un abuelo al enterarse que su nieto es homosexual. Todo quedó registrado en un audio que circula en la red social Twitter.

Abel Pérez es el usuario que compartió la historia que involucra a su abuelo. El joven vive en Almería, España, desde donde compartió parte de una conversación que tuvo con él sobre su sexualidad.

“Mis abuelos hoy se han enterado que soy gay y mi ‘yayo’ ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene“. Eso escribió Abel en la descripción del audio que capta la reacción viral de su abuelo.

El audio viral del abuelo

Esta es la publicación del audio viral del abuelo, registro que al cierre de esta nota sumaba más de 55 mil reproducciones:

Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto.

92 años tiene <3 pic.twitter.com/QDFNa96O41 — Abeel🦋 (@abeelpereez) August 7, 2022

“Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado ha habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son. Eso ya no existe“, parte el abuelo en el audio viral.

En ese contexto, sumó: “La ‘yaya’ y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida y que seas libre”.

Con más de tres mil likes, el tuit generó varios comentarios de internautas enternecidos con las palabras del abuelo.

Sobre el mismo tuit, Abel sumó su apreciación sobre sus abuelos. “Son las únicas personas que se que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar”, celebró.