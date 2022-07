Cosas a tener en cuenta al elegir un pañal para su bebé

Como los bebés no pueden transmitir sus sentimientos, depende de los padres descubrir las necesidades de sus pequeños. Ya sea que haya traído a su recién nacido a casa o crea que no le está yendo bien con el cambio de pañales.

Escoger pañales puede ser confuso, con varias marcas compitiendo por tu atención. Puede tener la tentación de elegir el primero que vea; sin embargo, tenga en cuenta que puede que no sea la elección correcta para los traseros de su pequeño.

Entonces, ¿qué debe buscar un padre en un pañal? Te lo contamos.

Factores a considerar al elegir pañales

Marca

Este es el primero y el más importante de todos los demás criterios. Se debe optar por las marcas de renombre que han estado en el negocio de la fabricación de pañales de bebé durante mucho tiempo en lugar de las locales e inauditas. Estas empresas poseen experiencia y realizan investigaciones para encontrar nuevas y mejores funciones, lo que nos lleva al siguiente punto.

Características

Una vez que te hayas decidido por algunas buenas marcas, es hora de comprobar si tienen las siguientes características.

Absorción

Debe ser capaz de absorber una gran cantidad de orina y excremento sin gotear ni aflojarse. Un pañal que gotea puede hacer que la piel del bebé entre en contacto con la humedad, lo que provoca irritación y rozaduras.

Líneas indicadoras de humedad

Hoy en día, algunas marcas han lanzado pañales con líneas indicadoras de humedad. Estas son líneas blancas que se vuelven amarillas cuando el pañal se ensucia por completo. Es una función muy útil, ya que ayuda a las mamás a verificar si el pañal está mojado y cambiarlo de inmediato.

Suavidad y Transpirabilidad

Como la piel de tu bebé es delicada y sensible, el material del pañal es de suma importancia. Asegúrese de que el pañal esté hecho de un material suave y transpirable, para no restringir el flujo de aire a las nalgas de su bebé.

Estiramiento y ajuste

Otra característica importante que se debe buscar es la elasticidad. Debe ser lo suficientemente elástico para adaptarse cómodamente a su pequeño sin dejar pliegues ni marcas en la piel.

Tamaño o peso del bebé

Los tamaños de los pañales de bebé funcionan de manera diferente para los bebés según su peso, por lo que es mejor pesar a su bebé antes de ir a comprar pañales. Necesitará pañales de mayor tamaño cada pocos meses, así que evite abastecerse de un tamaño. Elija el siguiente tamaño solo si el pañal se ha vuelto demasiado apretado para su bebé. Comprar a medida que se agota un paquete ahorrará dinero y la molestia de los paquetes de pañales sin usar tirados por ahí.

Hábitos de hacer caca

Todos los bebés son únicos y también lo son sus hábitos de orinar y defecar. Lo más probable es que su bebé orine y haga caca con frecuencia durante el día. Es por eso que se recomienda un pañal duradero y altamente absorbente como, para evitar la humedad y la dermatitis del pañal.

Presupuesto

Conocer los hábitos de defecación de su bebé lo ayudará a estimar cuántos pañales necesitará en un mes y la cantidad que probablemente gastaría en ellos. Un precio alto o una oferta de supermercado no siempre se traduce en una calidad excelente, por lo que le recomendamos que mire las características en lugar de la etiqueta de precio.

Un consejo útil: compre los paquetes más pequeños de dos o tres marcas de pañales y pruébeselos a su pequeño. Una vez que encuentre el producto que se adapta a su delicada piel, puede optar por paquetes de mayor valor.

Sensibilidad de la piel

Si su bebé tiene piel sensible, la primera preocupación en su mente sería: “¿Qué pasa si mi bebé tiene dermatitis del pañal?” La creencia popular dice que los pañales de tela no causan sarpullidos, pero eso no siempre es cierto.

La dermatitis del pañal puede ser causada por cualquier humedad que se encuentre en el área del pañal de su bebé. De hecho, puedes evitar las rozaduras de pañal eligiendo pañales desechables que han sido probados médicamente para mantener las nalgas de tu pequeño sin rozaduras.

Comodidad

Cuidar a un recién nacido es nada menos que un desafío para los nuevos padres, dadas las noches de insomnio y las tomas interminables. En tal situación, los pañales desechables brindan la máxima comodidad e higiene, ya que no necesitan lavarse, a diferencia de los pañales de tela.

Economía

Este será nuestro punto más amplio, y por ello, lo dejamos para el final. Los pañales son el mejor amigo de un padre acosado. No solo le ahorran esos miles de viajes al baño, sino que también hacen que viajar con bebés sea mucho más fácil. Pero tienen una forma astuta de llevar sus gastos mensuales más allá de la cantidad presupuestada y alguna oferta de supermercados que podamos encontrar. Descubrir cómo ahorrar dinero en pañales y descubrir la forma más económica de comprar pañales es definitivamente un sueño para todos los padres.

Pero el problema es que son cualquier cosa menos baratos, siempre hay que tratar de buscar oferta en pañales. Y para colmo, un bebé promedio usa de 5 a 7 pañales todos los días. Con cerca de 4500 pañales que utiliza su bebé antes de que pueda aprender a ir al baño, este es un gran costo que afecta a todos los padres. Así que aquí hay algunos consejos para ayudarte a ahorrar dinero en pañales.

Elabora un presupuesto de pañales por adelantado: La razón por la que la mayoría de nosotros termina comprando pañales caros es porque nunca elaboramos un presupuesto para pañales. Aprovechar las oferta de supermercados puede ser muy útil.

Usa cupones de pañales: Si se pregunta dónde encontrar cupones para pañales, comience suscribiéndose a blogs, foros y grupos en línea para padres. Varios sitios web de cuidado de bebés también ofrecen cupones de descuento en sus boletines electrónicos mensuales o quincenales u jornadas como cyberday.

También puede encontrar cupones de descuento para pañales durante la temporada de ofertas en supermercado e hipermercados.

● Compra en línea: Incluso si no es un cliente experto en Internet y prefiere comprar sus alimentos en el supermercado más cercano, existe un mundo de ahorros en el mundo del comercio electrónico, opciones como ofertas cyberday. Con la mayor frecuencia posible, compre pañales en línea a precios de ganga, comparar precios en diferentes webs, siempre está al alcance de un clic, y promociones como cyberday siempre están rondando.

● Abastecerse y acumular: Si ya aprovechamos ofertas de supermercado, dedica un espacio especial para acumular pañales en tu guardarropa. Al comprar paquetes más grandes y comprar durante la temporada de rebajas, puede ahorrar una gran cantidad.

● Lleve un registro del tamaño del pañal de su bebé: Para abastecerse de manera efectiva y no gastar dinero en tamaños incorrectos, es importante llevar un registro del tamaño del pañal de su bebé. Si su bebé ha estado usando la talla 2 durante los últimos meses, sería mejor acumular la talla 3 en lugar de comprar toneladas de la talla 2.

Calcula siempre el valor por paquete de pañales: En la emoción de comprar al por mayor, ver pañales en oferta y ahorrar, no olvide verificar la cantidad disponible por paquete. Incluso los paquetes del mismo precio de diferentes marcas y tecnologías pueden tener cantidades variadas por paquete.

Con esta amplía guía estamos seguros, que no tendrás problemas para adquirir pañales, planifica, ahorra y aprovecha ofertas cyberday, y todo fluirá de la mejor manera para tu bebé y para tu bolsillo.