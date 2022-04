La popular marca Jordan, dentro de la firma de Nike, sigue siendo una de las más reconocidas a nivel mundial y recientemente anunció colaboración con Naruto para unas nuevas zapatillas.

No es raro ver el logo del ‘Jumpman‘ en varios productos ligados a diversas personalidades del mundo del espectáculo. Hace un tiempo se presentaba una alianza con la joven cantante Billie Eilish.

También es común ver merchandising de títulos como Dragon Ball, Pokémon, Digimon, One Piece, y el propio Naruto con grandes marcas.

Si bien se ha trabajado en varios tipos de prensa y/o calzados, el último anuncio presentado junta a dos nombres de importancia en sus áreas.

El legendario ninja de la aldea Oculta de la Hoja tendrá una fusión con la marca de uno de los basquetbolistas más importantes en la historia. De esta aclamada unión saldrá una serie exclusiva de zapatillas.

“Two of my childhood favorites — Michael Jordan and then Naruto. Both were able to collaborate and bring my vision to life. You can’t make this stuff up. You have no idea how much this means to me.”@Zionwilliamson x @Naruto_Anime_EN collection coming soon. Believe it. pic.twitter.com/1PqWo0a0OC

— Jordan (@Jumpman23) April 26, 2022