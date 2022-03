El pasado domingo 27 de marzo, durante la emisión en vivo de la 94 edición de los Premios Oscar 2022, millones de espectadores quedaron atónitos cuando el actor Will Smith se levantó de su asiento y le dio una verdadera cachetada al comediante Chris Rock.

En medio de los Premios Oscar 2022, Chris Rock bromeó sobre la rapada cabeza de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith. De hecho, ella ya ha hablado públicamente sobre la alopecia que le fue diagnosticada.

Lo cierto es que el chiste de Chris Rock enojó a Will Smith e hizo que la estrella se subiera a abofetear al presentador, frente a todos sus colegas invitados a los galardones, que miraron en shock la escena.

El día después

El hecho dio la vuelta al mundo. Sobre todo porque minutos más tarde, Will se coronó como ganador del premio a Mejor Actor, dando un discurso donde se excusó ante la Academia, pero no ante Rock.

No obstante, al día siguiente, Will Smith publicó un extenso comunicado donde se disculpó con el comediante. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”, expresó.

En esa línea, sumó: “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

También , aprovechó para disculparse con el comediante. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

El tatuaje de la bofetada de Will Smith a Chris Rock

El insólito hecho es mirado de cerca, incluso a casi una semana después de haber ocurrido. El debate en Internet sobre si la cachetada fue -o no- preparada, sigue vigente más que nunca.

Además, el fanatismo llegó a un nuevo nivel cuando un joven decidió inmortalizar la bofetada de Will Smith con un tatuaje en su piel.

Óscar Aguilar Jr fue quien realizó el tatuaje, en un video que compartió en Instagram y que se volvió viral, animado con música y luces: