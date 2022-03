Lewis Shawcross, el popular youtuber británico, estuvo de paseo por Chile, visita que cerró con un épico crossover, protagonizado con Brownie, el perro del presiendete electo Gabriel Boric.

Conocido como Tío Lucho, el youtuber visitó Punta Arenas, en la región de Magallanes. Desde allí, Lewis Shawcross retrató su emblemático encuentro con Brownie.

Lewisse volvió popular en nuestro país por reaccionar a videos musicales y hace un par de semanas llegó a Chile, algo que no pasó desapercibido.

Así fue el encuentro entre Lewis Shawcross y Brownie

Brownie, el perro de Gabriel Boric, también se ha convertido en una popular figura de las redes sociales desde la última elección presidencial. De hecho, tiene su propia cuenta de Instagram. Allí. suma casi 390 mil seguidores.

De hecho, el mismo Brownie publicó registros de su encuentro con Lewis Shawcross en Punta Arenas:

“La colaboración del año/década/siglo !”, describe la publicación en el Instagram de Brownie, quien sumó: “Gran y reconocido crítico de la música latina, icono, celebridad y la sensación, junto a un fan del reino unido 🇬🇧 ¡Porque el mejor amigo del hombre lo es en todas partes! 🐶”

También, dijo: “Les presento a uno más de mi fanaticada: Lewis AKA “Tio lucho” Shawcross 😎 Acá unas fotitos con mi nuevo humano cuando vino a verme a mi pantano (Tuve que botarlo al suelo porque comenzó a hacer los pasos prohibidos 🕺) Jugamos, luchamos, hicimos cucharita (aunque él no soltaba su juguete cuadrado 😒) y hasta escuchamos música! Le encargué que reaccione a algo de 31 minutos, ¿qué le pedirían uds? 🧐 P.D: Best crossover since The Avengers. Ben Brereton, it’s time🤙😈(🦸🏻🐕🦸🏼) (👊🐾👊)”.

La publicación no tardó en generar reacciones, con más de 98 mil likes y cerca de 850 comentarios de fanáticos de Brownie, felices por su encuentro con el popular youtuber inglés, el Tío Lucho.