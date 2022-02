¿Reclamo legítimo? Viralizan cuenta de restaurante de Angelmó que alcanza los $162 mil

El debate de cada día en Twitter tuvo a Angelmó como protagonista: una usuaria de la red social compartió la cuenta de un restaurante cuyo total alcanzó los $162 mil, contando el 10% de la propina.

“Esto es un robo”, reclama la citada fuente, que indica ser oriunda de Puerto Montt. “No vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta“.

Al observar el detalle y dada la cantidad de platos y bebestibles, se percibe que se trata de un almuerzo para ocho personas. El precio de la paila marina es de $18 mil y en la cuenta aparecen cuatro, lo que da un total de $72 mil.

También impresiona el valor del chupe, que asciende a $18 mil. Y sorprende además el precio de los jugos: cada uno cuesta $4 mil.

Esto es un robo #Angelmó #PuertoMontt no vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta 😡🤬😠

Rápidamente la imagen se viralizó en Twitter, en la que surgieron decenas de comentarios de decepción debido a este cobro. Aunque también hubo críticas por parte de algunos usuarios respecto a las razones de las diferencias entre las grandes cadenas y los pequeños negocios.

También hubo otros que valoraron los precios de otros locales, al parecer más razonables que el que se viralizó. Y por supuesto, no faltaron los cuestionamientos contra la usuaria que publicó la cuenta, considerando la temporada estival y el no haber preguntado por anticipación los precios de los platos.

En este pais no hay cultura de turismo Estando en playa del carmen unos extranjeros me dijeron q jamas vendrían a chile además de ser demasiado caro el servicio es pésimo y ni hablar de la delincuencia El turismo en chile murió

Se podría inferir, independiente de los valores, que son 8 personas las que comieron. En temporada alta, todo lleno, vista al mar, productos frescos (se supone) platos contundentes (se supone) un alor de 20 mil por persona no es tan descabellado, considerando la situación. O si?

No entregan las cartas por un tema sanitario (sic) 💁🏻‍♀️

Por la pandemia no se puede entregar la carta, ahí está el truco

Yo tengo un almacén y es una burla lo que estas diciendo, a los pequeños negocios nos venden mucho mas caro que a los supermercados. Que rabia la gente como tu que se las de intelectual y no sabe nada. Una bebida coca cola me lo vende al precio que jumbo la vende al publico.

Un robo es cuando alguien toma lo que no le pertenece usando fuerza física. Hurto es tomar lo que no te pertenece sin usar la fuerza física. Estafa es cuando usted paga por algo pero no se cumple. Lo que le pasó a usted simplemente es que comió en un lugar que tiene precios caros

— Fernando® (@El_Keko_Menta) February 9, 2022