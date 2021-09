“Dragón Humano” extirpará sus genitales: ha gastado millonaria suma en su transformación

Más allá de lo sorprendente de su apariencia, el “Dragón Humano” tiene una impactante historia que le ha llevado a tomar la decisión de modificar su cuerpo para convertirse en reptil, lo que incluirá la pronta extirpación de sus genitales.

Se trata de Tiamat Legion Medusa, quien nació bajo el nombre de Richard Hernández y que ha desembolsado más de 61 mil libras (más de 66 millones de pesos) en transformarse en quien quiere ser.

Sus modificaciones han llegado tan lejos que anunció estos días que se extirpará el pene para convertirse en el primer “Dragón Humano” sin género. “Estoy eliminando partes de mí mismo que me ofenden, incluidos algunos de mis atributos físicos y también cómo vivo mi vida hoy como criatura que es en parte humana y en parte reptil”, dijo al medio británico Mirror.

A sus 60 años, Tiamant no sólo tiene tatuajes en todo su cuerpo, también se extrajo sus orejas, nariz, se sometió a una división de lengua (lengua bífida) y ahora quiere quitarse sus genitales.

La historia de estos cambios comenzó en su infancia. Según detalló al citado medio, enfrentó abusos que le “desconectaron” de la raza humana.

“Habiendo estado en el infierno y de regreso, habiendo soportado tanta crueldad a manos de los humanos, convertirme en algo de otra especie es mi propia forma de lidiar con el dolor y la angustia espiritual, emocional y psicológica que sigue atormentándome a lo largo de mi vida”, dijo.

En la década de los 80’s un sueño de una mordida de septiembre le guió a descubrir su nueva identidad de “reptoide”. “(En el sueño) me encontré rodeado de serpientes, de todos los colores y las serpientes me estaban mordiendo y tenía mucho miedo, pero mientras el sueño continuaba y ellos seguía mordiéndome, podía ver que no me lastimaban ni ellos ni sus mordiscos”, relató.