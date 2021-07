“Se quedó ahí por 20 minutos”: Avistamiento de cóndor sorprendió a visitantes en el Cajón del Maipo

Durante la jornada del pasado viernes, el comunicador audiovisual Esteban González (@gonzalez.foto), su polola y su primo se toparon con un cóndor y un grupo de personas cuando se dispusieron a una caminata de 9 kilómetros que tenía como destino alcanzar la cima del Mirador de Cóndores, ubicado en el Cajón del Maipo.

Gracias a su cámara, González tuvo la oportunidad de capturar el momento, que rápidamente se viralizó. “Fue muy emocionante. Llegamos a eso de las 14 horas al sitio donde se tomó la foto, y para sorpresa de todos quienes estábamos ahí, este cóndor apareció volando muy cerca de la gente” contó González a LUN.

Junto con lo anterior el responsable de la captura del momento recordó que “rápidamente hice una ráfaga de capturas. El ave se dio media vuelta, abrió sus alas y se sentó justo donde estaba la gente, como si quisiera posar. Eso motivó la llegada de más público y se quedó ahí por cerca de 20 minutos”.

El momento del cóndor en el Cajón del Maipo no quedó exento de críticas, pues en las mismas redes diversos usuarios manifestaron su malestar con respecto a la presencia de personas en el hábitat de las aves. Bajo este contexto Pavez indicó que “el acercamiento extremo no es una conducta adecuada, hay que ver bien la fotografía. Es un cóndor juvenil y por lo tanto, bastante cuidadoso. No tiene experiencia, al igual que esas personas entusiasmadas y fascinadas con su presencia que, en el fondo, les falta educación y orientación respecto a cómo deben comportarse frente a la fauna silvestre”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente, Charif Tala, entregó consejos en cuanto a la observación de animales silvestres, haciendo hincapié en la necesidad de “mantener una conducta responsable con la especia, preocupándose del bienestar del o los individuos como primera prioridad, evitando alterar su comportamiento, estresarlos o asustarlos”.

Asimismo Tala expresó que es necesario “mantener una distancia considerable, en lo posible estar agachado, sin hacer movimientos bruscos y nunca intentar tocarlos ni tampoco alimentarlos, porque este tipo de conducta podría poner a la especie en riesgo al estar más vulnerable a ataque de depredadores o enfermarse“.