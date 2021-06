María José Quiroz reveló que vive con su ex y que tiene un pololo puertas afuera: esta es la razón

La actriz María José Quiroz reveló que vive con su ex, pese a que se separaron hace casi cuatro años y que actualmente ella tiene una pareja nueva.

En conversación con LUN explicó la razón: dijo que es por la estabilidad emocional de su hija de cuatro años, Matilde.

La intérprete en el programa de humor Mi barrio de Mega contó que desde junio pasado vive en Algarrobo, región de Valparaíso.

“Me separé de él cuando la Mati (su hija en común) tenía dos meses, pero siempre seguimos viviendo juntos porque era mejor para ella. Es una relación distinta, pero mi hija es una niña sana emocionalmente“, detalló la actriz, quien también tiene un hijo de 16 años.

Tras la separación continuó teniendo sentimientos hacia su expareja, siempre tuvo claro que no volverían. “Me los guardé porque ya estaban las cosas definidas y siempre tuvimos claro que nunca más íbamos a estar juntos, y él también”, expresó la comediante.

De igual forma, la intérprete de “Las iluminadas” explicó: “El acuerdo que tenemos es que él cuida a la Mati mientras yo trabajo. Son como roles invertidos, pero ahora él tiene una pega y cuando no está, mi mamá cuida a la Mati”.

María José Quiroz comenzó una nueva relación amorosa

Además, indicó que desde que comenzó este sistema ella no había tenido ninguna pareja estable, sin embargo, hace tres semanas comenzó una relación con el actor Christian Lemus, quien entendió su dinámica familiar. “Ahora apareció una persona en mi vida, pese a que yo siempre me negué, me la ganó y estoy pololeando hace tres semanas”, reveló.

Eso sí, el actor aún no la visita en su casa. “Yo le conté a mi hijo y él feliz. Le conté a mi mamá, al papá de mi hija y también se alegró mucho, pero es raro llevarlo a la casa, a tomar once y que estemos todos. Sé que lo voy a hacer en un momento, pero no quiero que nadie se sienta incómodo“, indicó.

Por su parte, Christian Lemus, quien vive en El Quisco y trabaja como barman y delivery del restaurante El Jardín de Mirasol, confesó que el hecho que ella viviera con su ex al principio le pareció “un poco raro, pero lo respecto“.

“Yo respeto los espacios y los momentos, aunque después que empezamos a conversar yo pensaba: ‘Cómo lo hago para acercarme o si quiero ir a su casa’. Ahí te pasan cosas extrañas ja, ja, ja”, concluyó.