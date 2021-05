Sus videos tienen millones de reproducciones: Abuelita se hace viral por mostrar su gran talento con la batería

Durante el 2020, TikTok se convirtió en una de las plataformas más populares de todo el mundo, ya que logró ser una “vía de escape” para muchos en pleno confinamiento.

Pese a que la red social estaba dirigida a un público joven, millones de adultos y abuelos se han unido a TikTok para crear su propio contenido.

Este es el caso de Dorothea Taylor, una abuelita estadounidense que ha sido apodada como “la madrina de la batería” en la plataforma.

Y es que a través de sus videos, la señora le enseña a sus seguidores a tocar este difícil instrumento de manera sencilla y divertida, alcanzando más de 20 millones de reproducciones.

Esta no es primera vez que Dorothea causa furor en TikTok, pues en 2020 impresionó a sus fans con covers de Slipknot, Paramore y Disturbed.

Please tell me you’ve seen this it’s so cute!! @yelyahwilliams pic.twitter.com/zNMBzgW06b

— abigail gave everything she had 2 a boy who chang- (@abinormal__) July 9, 2020