“De repente la cuestión explotó”: creadora de “Blusas de Paula Daza” habló sobre la repentina fama de su perfil

Más de 67 mil seguidores tiene la cuenta de Instagram “Blusas de Paula Daza” (@blusas_de_paula_daza), un perfil que reúne los looks de la Subsecretaria de Salud Pública y los detalla con un distinguido relato.

Según contó su creadora Francisca Sanhueza (33) al medio La Cuarta, la cuenta se inició como una humorada y, al tiempo, alcanzó un revuelo viral que incluso llegó a los ojos del ministro Enrique Paris, quien bromeó con ello en el balance diario del pasado jueves.

“Al principio eran dos, tres me gusta y de repente la cuestión explotó. Fue algo que casi que sentimos que se nos escapó de las manos”, expresó la creadora del perfil en el que comparte las fotos que ella misma toma a la pantalla durante los reportes. “Empezó como una idea bien inocente“, señaló.

“Estábamos con unas amigas comentando unas blusas que tenía la Daza; harto color, harta forma -sigue-. Había una bien famosa, con unas caras. Y comentamos que se nos estaba dando en bandeja la oportunidad de hacer un Instagram”, relató sobre el origen de la idea.

Francisca aseguró que, gracias a las diversas elecciones de vestuario de Daza, no le fue complicado reunir material para la cuenta. Incluso, algunas personas comenzaron a ayudarla con el contenido. “Hay gente que, sin que la hayamos pedido, nos comparte la foto”, dijo.

La fama de la cuenta “explotó” en abril cuando un TikToker reaccionó a su perfil. “Hizo un video corto, bien chistoso, en que contextualiza quien era la subsecretaria. En un momento dice ‘y más encima tiene un club de fans que suben fotos todos los días con su ropa’. Ahí la cuestión explotó”, detalló.

Cuando Paris hizo alusión a su cuenta en el reporte Francisca aseguró que no pensó que iba a llegar tan lejos. “¡Nos reímos mucho! Nunca nos imaginamos que iba a llegar a ese nivel de conocimiento las blusas”, dijo.

Finalmente, Francisca aseguró que han intentado “tener una postura súper respetuosa independiente de lo que ella diga o no diga, porque en el fondo, el Instagram es de las blusas”.

“Nos interesa que ella no quede como chaleco de mono, porque alguien puede llegar e insultarla y tampoco es la idea exponer su imagen gratuitamente. No sé si en algún momento por las vueltas de la vida llegamos a tomar once a La Moneda con la Paula Daza, pero no sé si ella querrá conocer algo así”, relató y explicó que ni ella ni ningún miembro del ministerio de Salud se ha pasado por el perfil.