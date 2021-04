Serj Tankian de System of a Down le agradeció a Joe Biden por reconocer el genocidio armenio de 1915

A través de sus redes sociales oficiales, Serj Tankian agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por reconocer el genocidio armenio de 1915.

Hasta la fecha, ningún mandatario norteamericano había categorizado la muerte de miles de armenios a manos del Imperio Otomano como “genocidio”, por temor a sus relaciones políticas y económicas con Turquía.

Mediante Twitter, el vocalista de System of a Down escribió: “Gracias al presidente Joe Biden por reconocer el genocidio armenio”.

“Esto es extremadamente importante, pero es un pequeño paso hacia el largo camino de la justicia. Turquía debe hacer lo mismo y compensar a los descendientes de los 1,5 millones de armenios, griegos y asirios asesinados por sus antepasados otomanos”, agregó.

Thank you to President Joe Biden for properly recognizing the #ArmenianGenocide today. This is extremely important but only a milestone towards the long road of justice ahead with Turkey. https://t.co/nlVMmRpZWg

— Serj Tankian (@serjtankian) April 24, 2021