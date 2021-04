Se enamoraron en la casa de reposo: pareja de adultos mayores contrajo matrimonio en Rengo

Rosa Bustos y Óscar Ramírez se conocieron en el Establecimiento de Larga Estadía (ELEAM) de Rengo, y a principios de este año comenzaron a pololear. La relación sumó un nuevo e importante capítulo el miércoles pasado cuando ambos llegaron al Registro Civil para contraer matrimonio. De esta manera, la pareja se convierte en la primera en casarse estando en uno de estos lugares.

Se conocieron en el hogar y gracias al apoyo del personal y los otros residentes, el noviazgo prosperó.

“Yo lo conocí en el ELEAM y él de a poco me conquistó. Siempre me miraba y aunque está con una dificultad para poder caminar yo lo amo igual. Así que un día le dije que saliéramos a conversar y le dije que si quería que siguiéramos más adelante teníamos que casarnos. Y ahí él me dijo que sí”, relata emocionada la señora Rosa.

Por su parte, Óscar comenta que “fue una relación muy bonita, de mucho respeto. Así que cuando me lo propuso le dije que bueno y aquí estamos hoy día felizmente casados delante de todos”.

La señora Rosa había enviudado hace unos años pero tuvo la valentía de volver a enamorarse, mientras que Óscar era soltero.

Los cuidadores del ELEAM han jugado un rol clave, no sólo entregando la atención necesaria, sino también un cariño que hoy va más allá de sus funciones. Por ejemplo, Ximena Dotte, terapeuta ocupacional del recinto, fue la testigo de matrimonio para la señora Rosa.

“Es una cuota de confianza enorme que me entregó a mí. Ella iba a la sala donde realizamos las actividades y un día me contó que ya miraba con otros ojos a don Óscar y que qué era lo que yo pensaba. Así que le dije que era una decisión de ella, que tenían que conocerse, pero que él era un muy buen hombre. Y luego me contó que se casaban”, recuerda Ximena.

El testigo de Óscar fue otro residente del hogar, Patricio Ramirez, que dijo que “Yo me siento orgulloso. Es una pareja realmente hermosa, que se quiere mucho. El amor no tiene edad y eso es verdad. Ellos eran solos y ahora que se complementen y encuentren esta felicidad con el apoyo de todos nosotros, los residentes, y también de los cuidadores. Es algo sensacional”.

El director nacional de Senama, Octavio Vergara, aprovechó la ocasión para intentar derribar los mitos de la vejez: “Las personas mayores continúan activas y no porque estén en un hogar de adultos mayores significa que la vida se ha acabado, sino que todo lo contrario, que la vida puede tener nuevas etapas y justamente ese es el ejemplo que nos están demostrando hoy Rosa y Óscar”.

Quien también tuvo palabras fue la coordinadora regional de Senama O’Higgins, Tamara Jofré: “Para nosotros la crisis sanitaria ha sido muy compleja, sobre todo por lo que significa para los ELEAM. Entonces poder hoy festejar un matrimonio de una pareja de adultos mayores nos tiene muy contentos”.