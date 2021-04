Mujer con las uñas más largas del mundo se las corta luego de casi 30 años

Al menos 28 años pasaron desde la última vez que Ayanna Williams se cortó las uñas. Sin embargo, esto llegó a su fin este abril de 2021.

La mujer norteamericana ostentaba el récord mundial desde 2017 cuando sus uñas alcanzaron a medir unos 548 centímetros en total, que necesitaban dos frascos de esmalte de uñas para hacer una manicure completa.

Para cortarse las uñas, Williams acudió a un centro especialista en Texas, donde le cortaron las uñas con una pequeña sierra giratoria.

Aunque dijo que va a extrañar a sus “bebés”, admitió que se estaba volviendo un problema: “Tenía que pensar cada movimiento para no dañar las uñas. Ya me estaba cansando y estoy preparada para mi nueva vida” explicó la mujer a Guinness, añadiendo que “con o sin mis uñas, sigo siendo la reina. Mis uñas no me hacen, yo hago mis uñas”.

También va a echar de menos las interacciones que tenía con los niños que se acercaban para preguntarle si eran reales, ella les preguntaba cuántos años tenían, y después les decía “¡estas uñas son más viejas que tú!”.

Las uñas cortadas serán preservadas en el museo de Ripley’s en Florida, y la mujer no escondió su felicidad por el hecho: “Será increíble, no puedo esperar para ver mis uñas en el museo, es como tener una figura de cera. Voy a estar con una sonrisa de oreja a oreja”.

A continuación puedes revisar el video de Guinness World Records: