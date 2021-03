Lizzo fue consultada sobre cómo es vivir con obesidad y entregó respuesta que causó furor en redes

La cantante estadounidense Lizzo, recientemente reaccionó de manera irónica a una pregunta que le hicieron sobre la forma en que lidia con la obesidad.

La rapera compartió, a través de Instagram, un video donde se burló de la pregunta, señalando que “me despierto en mi cama de obesos, me pongo mis zapatillas Louis Vuitton obesas y entro en mi enorme y obeso baño, miro mi elección de obesidad, que va de pared a pared, y me enjabono con las lociones más caras y obesas”.

“Entro a mi cocina obesa, hermosa y moderna, y apenas entro ya he ganado más de un millón de dólares obesos“, agregó.

“Mi cuenta bancaria está tan obesa que intenté que se pusiera a dieta, pero ella es terca, ella no me escucha”, finalizó, sacando aplausos entre sus fans.