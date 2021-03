“Es una persecución que estoy teniendo hace tiempo”: protagonista de viral responde por registro donde insulta a fiscalizadores en Zapallar

El pasado jueves, se viralizó en las redes sociales un video en el que se puede ver a una bañista encarando a una pareja de fiscalizadores luego de que estos le solicitaran ponerse mascarilla en una playa de Zapallar. En la instancia, la mujer insultó a las autoridades sanitarias.

“Mi tiempo vale plata, mucho más que el tuyo”, “Yo pago tu sueldo, ándate de acá, no te quiero ver”, son algunas de las cosas que dijo Carmela Compton a los trabajadores, lo que causó indignación entre los diferentes usuarios que vieron el registro.

Claramente la plata ni los estudios te quita la rotería 🤷‍♂️ #Zapallar pic.twitter.com/Fl5VDALnIp — Patagón 👣 (@surpatagon) March 3, 2021

En conversación con Las Últimas Noticias, la protagonista del viral explicó lo sucedido. “Cuando llegaron los fiscalizadores, estaba sola con mi novio, a unos cinco metros de distancia de las otras personas. La playa estaba llena, pero nosotros justo estábamos en un lugar más arriba de la playa, donde no había nadie”, detalló la mujer de 28 años.

“No estábamos donde está toda la gente pegada. De hecho, como todos me conocen, quería estar en un lugar más recatado”, añadió.

Sin embargo, no justificó su reacción. “No estuvieron bien mis palabras. No es la forma de expresarse con nadie y tengo clara cada cosa que dije, pero esto no es algo que haya partido ahora. En el fondo esto es una persecución que estoy teniendo hace tiempo como propietaria de un restaurante”, expuso Compton.

En esa línea, criticó a las autoridades. “Han ido a mi local tres veces al día, todos los días del verano. Y así, como me molestaron toda la temporada de verano, me vieron en la playa en mi única hora de descanso y me fueron a molestar allá más encima. Eso fue el colmo y me sacó de quicio”.

Igualmente, al ser consultada por si volvería a reaccionar de esa manera, aseguró que no lo haría. “Esto para mí también fue un aprendizaje”, sentenció.