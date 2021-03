Taylor Swift se lanzó contra Netflix por broma “fuertemente sexista” sobre su vida amorosa

Este lunes, Taylor Swift se lanzó contra Netflix por una broma que hicieron en la serie Ginny & Georgia, una de sus producciones originales.

En la escena en cuestión, un personaje le pregunta a su madre: “¿Y a quién le importa eso? Cambias de hombre con más frecuencia que Taylor Swift“.

Esta “broma” no pasó desapercibida por los fans de la cantante, quienes comenzaron a criticar a los responsables de la serie en redes sociales.

Hoy, la propia artista arremetió contra el servicio de streaming, señalando “2010 llamó y quiere que le devuelva su chiste perezoso y profundamente sexista”.

“¿Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres que se cansan de trabajar pensando que esto es gracioso?”, agregó, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Swift también recordó que esta postura “no le queda bien” a Netflix, que el año pasado presentó su documental, Miss Americana.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021