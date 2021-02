Escuela católica expulsa a tres niños luego de descubrir que su mamá tiene un perfil en Only Fans

“El primer mes gané 14,000 dólares (más de un millón de pesos chilenos) y pensamos, ‘¿¡Qué !?'”, reveló. La mujer contó que en dicha plataforma ella y su esposo Chris, con quien está casada hace 14 años, publican contenido erótico en conjunto pero no pornografía. Ahora, la pareja obtiene más de 150 mil dólares mensuales. Esto impactó positivamente en la relación y en su autoestima. “Me sentí sexy de nuevo”, dijo. “Ha hecho que nuestra relación sea mucho mejor en la parte de la intimidad y el vínculo de nuestro matrimonio se ha fortalecido”, dijo.

Finalmente, Crystal reflexionó alrededor de la situación. “Somos una pareja promedio que simplemente vivimos nuestras vidas, pero toda esta mentalidad de acosar a una mamá para sacar a sus hijos de la escuela, me cuesta entender eso”, señaló. “Nunca me he dedicado a los asuntos de otras personas y no te estoy juzgando por tus elecciones. Si las mujeres pudieran apoyarse entre sí, el mundo sería un lugar mejor”.