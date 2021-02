Nueva denuncia contra Marilyn Manson: Actriz aseguró que tuvo encuentros “emocionalmente abusivos”

La actriz estadounidense Bianca Allaine se sumó a las denuncias en contra de Marilyn Manson, asegurando que la besó contra su voluntad en 1995, cuando ella tenía 16 años.

Tres años más tarde, la actriz y el músico se vieron envueltos en una relación sexual que ella recuerda como “emocionalmente abusiva”.

“Estaba enamorada de él y pensé que era mutuo. Solo quería tener una relación normal con él“, reveló en una entrevista con The Sun.

Sin embargo, Allaine dijo que Brian Warner la hacía sentir “muy querida en un minuto y luego me degradaba frente a sus amigos”.

“Cuando estaba con su equipo o con otros hombres, él me decía que estaba gorda y pesaba 55 kilos. Lo peor que me dijo fue que me veía como una bruja mexicana sucia, porque tengo la piel morena. Me dijo estas cosas para hacerme sentir mal”, continuó contando.

La actriz también dijo que un día sintió que ya no podía soportar la situación en la que se encontraba y que se puso en contacto con una línea de ayuda sin resultados positivos.

Además, la mujer garantiza que le contará al FBI todo lo que sepa sobre las prácticas de Marilyn Manson con el fin de que lo sigan investigando. “Se están tomando esto muy en serio, como se supone que deben hacerlo”, sentenció.