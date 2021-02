“Algo me mordió el trasero”: Mujer encuentra a un oso en una letrina de Alaska

Una mujer de Alaska vivió una situación que difícilmente se cuenta dos veces, ya que encontró a un gran oso mientras utilizaba una letrina ubicada cerca del lago Chilkat.

En conversación con la emisora local KTOO, Shannon Stevens contó que se percató de la situación luego de que el animal mordiera su trasero.

Al oír los gritos de la mujer, su hermano se acercó al lugar para ver que sucedía, dándose cuenta, al abrir la tapa del asiento, se encontraba un oso con una “cara gigantesca“.

Pese a que Shannon fue mordida por el animal, la herida no fue de gravedad y su hermana pudo curarla en la cabaña en la que se alojaban.

“Lo sentí como un pinchazo. Quizás ni siquiera fue un mordisco. Podría haber sido un golpe con su garra”, comentó la mujer.

It's what the headline says. A woman was staying in a yurt, and she went to use the yurt's outhouse, and there was a bear — look, just read it.https://t.co/K1d7lde727

— KTOO (@KTOOpubmedia) February 18, 2021