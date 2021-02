“Esto es asqueroso”: Rob Zombie reveló que se volvió vegano luego de ver un plato con huevos

En una reciente entrevista con GQ, Rob Zombie reveló por qué decidió volverse vegano tras 18 años siendo vegetariano.

El músico partió contando que tomó la decisión de dejar todo producto de origen animal porque vio una película que mostraba “lo brutal que era” la industria de la carne.

Luego, comentó que “la mayoría de la gente no quiere pensar en eso, pero yo no puedo evitar no pensar en eso“. “Nos lavan el cerebro desde el momento en que nacemos, dicen que las vacas y los cerdos son felices en la granja. Y luego vi una película que mostraba lo contrario“, agregó.

Más adelante, el director de House of 1000 Corpses contó que hasta hace algunos años seguía consumiendo huevos, queso o crema, sin embargo, un día “estaba desayunando huevos. Los miré en el plato y pensé: esto es asqueroso, se acabó“.

Para el músico, ser vegano es uno de los actos más punk que existen: “Mucho punk rock es luchar contra el poder, las reglas, el camino que trazan las grandes empresas. El veganismo es todo lo contrario“, dijo.