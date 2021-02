El FBI podría investigar a Marilyn Manson por “trata de personas y delitos sexuales”

Tras las acusaciones en su contra por abuso sexual y maltrato, Marilyn Manson podría estar siendo investigado por el FBI por presunta “trata de personas”.

La noticia fue entregada por el abogado de Esmé Bianco, actriz de Game of Thrones, quien lo acusó de violación y de casi destruirla.

En conversación con ABC, Jay Ellwanger reveló que esta semana se le preguntó a Bianco sobre cualquier evidencia que se pueda relacionar con “la trata de personas y delitos sexuales” y el intérprete de “The Beautiful People”, para que así la policía federal de Estados Unidos comience una investigación.

Sin embargo, hasta ahora, el FBI no ha confirmado ni negado la investigación al canal de televisión.

Además, en entrevista con Good Morning America, Bianco contó que, durante su noviazgo con Manson, “me coaccionaron, me defraudaron, me transportaron del Reino Unido a los Estados Unidos, y luego fui obligada a hacer servidumbre involuntaria, que incluía abusos sexuales y físicos “.

“Él no me dio de comer, solo me dio drogas y alcohol, y básicamente no me dejaron salir”, agregó la actriz, explicando que solo decidió huir el día que el músico la acusó de poner cucarachas en la cama.

“Traté de calmarlo, pero empezó a perseguirme con un hacha. En ese momento pensé: me va a matar”, contó.

Bianco y Manson se conocieron en 2005 gracias a Dita Von Teese, exesposa del artista estadounidense, formando una relación amorosa en 2009, año en que los presuntos abusos empeoraron.