Trent Reznor de Nine Inch Nails sobre Manson: “Corté lazos con él hace 25 años”

El líder de Nine Inch Nails, Trent Reznor, emitió un comunicado en el que se dirige a su examigo y colaborador, Marilyn Manson, acusado de abuso sexual por Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres.

En su declaración, el músico se refiere explícitamente a un extracto de la autobiografía de Brian Warner, “The Long Hard Road Out of Hel”l, publicada en 1998.

En este extracto, Manson cuenta cómo él y Reznor abusaron física y sexualmente de una mujer borracha en la década de 1990. “A lo largo de los años, he sido muy explícito sobre mi aversión a Manson como persona. Corté lazos con él hace 25 años“, escribió el intérprete de “Closer”.

“Como dije en ese entonces, esa cita de su biografía es una mentira total. Me sentí enfurecido y ofendido cuando se fue, así que me quedo hoy”, continuó.

Trent fue el principal responsable del ascenso de Marilyn Manson en la escena del rock, contratándolo en su sello, Nothing Records, y produciendo el álbum Portrait of an American Family.

En 2009, el músico se refirió a su excolega como alguien “malintencionado, que pasará por encima de cualquiera para tener éxito”.

“Hoy en día, las drogas y el alcohol lo controlan, se ha convertido en un payaso triste”, concluyó.