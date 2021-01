Cambios de forma y fondo: Todo lo que quedó en evidencia con la redecoración del Salón Oval tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de EE.UU.

“Era importante para el presidente Biden entrar a un Despacho Oval que se pareciera a Estados Unidos y empezara a dar una visión de quién va a ser él como presidente“, explicó Ashley Williams, subdirector de operaciones del Despacho Oval, a The Washington Post durante una visita exclusiva.

Uno de los cambios que más se comentó por redes sociales fue la remoción del “botón rojo” de Trump. El otrora presidente mantenía junto al teléfono de su escritorio una caja de madera, que contenía un botón y con la que el mandatario jugaba cuando recibía visitantes diciéndoles que “era el detonador de su arsenal nuclear”, pero que en verdad era para avisar que se había quedado sin su bebida favorita, la Coca Cola light. Los rumores cuentan que Trump podría ingerir hasta doce latas del refresco, que eran traídas a su despacho por un mayordomo y en bandeja de plata. Un detalle que el comentarista político y presentador Tom Newton Duun notó que Biden removió durante su primer día.

“Cuando Tim Shipman y yo entrevistamos a Donald Trump en el 2019, nos fascinamos con qué era lo que hacía el botón rojo. Eventualmente Trump lo presionó, y un mayordomo le trajo rápidamente una Coca Cola light en una bandeja de plata. Se ha ido ahora”, señaló el periodista en Twitter.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It’s gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021