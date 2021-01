Pop Cat: el extraño meme “gatuno” que se está apoderando de las redes sociales

Desde hace menos de un mes comenzó a viralizarse en YouTube un inquietante y breve meme llamado Pop Cat, el que rápidamente se convirtió en furor en redes sociales.

Se trata de un clip compuesto de dos imágenes. En la primera aparece la foto de un gato blanco con orejas castañas y, en la segunda, se reitera la misma imagen pero editada de forma que el gato parece decir “O”, con un sonido que imita el de las burbujas al romperse.

Esta imagen ha sido editada y añadida a diversos videos en los que el felino aparece “cantando”, irrumpiendo en escenas de terror o en diferentes escenarios.

El origen del meme se sitúa en una conversación en el foro Reddit de octubre del año pasado, lugar en el que un usuario identificado como Xavier publicó un video de su gato llamado Oatmeal, el que tiene un extraño “tic”. Luego replicó el video en su Twitter.

So there's a video with some images of my cat Oatmeal out and here's the full clip of him chirping at a bug. pic.twitter.com/4MVTWiIknc

— Xavier (@XavierBFB) October 11, 2020