Demi Lovato reaccionó horrorizada a la invasión del Capitolio: “Estoy furiosa y avergonzada”

Esta semana, Demi Lovato reaccionó a la invasión del Capitolio por partidarios de Donald Trump y militantes de extrema derecha a través de sus redes sociales.

Mediante Twitter, la cantante se sumó a aquellos y aquellas que piden la destitución del aún presidente estadounidense, al mismo tiempo que asumía que, debido a la situación, su corazón “está roto”.

“Me entristece darme cuenta de lo ingenua que fui al pensar que esto no podría suceder”, escribió. “Para los que quieren que yo cante en lugar de hablar de lo que hay que cambiar en este país: por eso publico estos textos“, agregó.

“Estoy furiosa y avergonzada. Estoy en el estudio trabajando en algo especial después del ataque de hoy [miércoles] a la democracia”, sentenció.

THIS IS WHY I POST AS MUCH AS I DO. THIS IS WHY I CARE. THIS CANNOT HAPPEN ANY FUCKING MORE. I’m angry, embarrassed and ashamed.

I’m in the studio working on something special after today’s assault on democracy.#impeachtrumptonight

— Demi Lovato (@ddlovato) January 7, 2021