“Me quedé sin plata”: Pareja de pololos se vuelve viral tras sencilla salida a comer

Durante estos últimos días una pareja colombiana se volvió viral luego de un dulce intercambio alrededor de una sencilla invitación a tomar bebida y comer pan.

“Tuve que pagar unas cosas y entonces, pues, me quedé sin plata”, explicaba un compungido joven que inmortalizó el momento con su celular. “Entonces, pues, si usted quiere nos podemos sentar aquí en la panadería y, no sé, tomar una gaseosa, un pan o algo, no sé”, agregó algo inseguro. “Si no quiere, pues, vamos para la casa entonces”, remató.

La honestidad del enamorado conmovió a su contraparte. “Amor, espérate que voy a llorar”, le pidió su pareja. “Es que, o sea, para divertirse no hay que salir a lugares caros o cosas así, ¿me hago entender?“, replicó, con una frase que hizo que miles se sintieran identificados.

“No me mires así que me vas a hacer llorar”, pidió la chica antes de cerrar el momento con un abrazo.