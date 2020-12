Creador de Slam Dunk habló sobre Armados, manga chileno ganador de concurso de la Shonen Jump

La semana pasada, el chileno Elvis Yona Garrido, más conocido como “Saikomic” fue tendencia en redes sociales, ya que ganó un concurso internacional de mangas con su obra Armados.

Debido a su triunfo, el joven tendrá el honor de publicar su manga en Weekly Shonen Jump, revista que ha sido hogar de importantes publicaciones, tales como One Piece, Naruto y Hunter X Hunter, entre otras.

A días de enterarnos de su triunfo, el sitio MediBang Inc, reveló oficialmente los resultados y también las impresiones de los jurados, donde se encontraba Akira Toriyama de Dragon Ball; Eiichiro Oda de One Piece; Kazue Kato de Blue Exorcist; Kohei Horikoshi de Boku no Hero; y Takehiko Inoue de Slam Dunk.

Fue este último quien se refirió al trabajo de Saikomic, asegurando que “me he encontrado con muchas obras llenas de energía y fue una gran experiencia poder leerlas, a pesar de la gran cantidad de páginas“.

“Armados es un poco descuidada, pero tenía la sensación de algo que tenías que dibujar en tu cuaderno durante la clase. Así que lo recomendé. ¡Fue divertido leerla!”, dijo, para luego agregar que la obra tiene una “energía que no se puede dejar sin dibujar. También me gusta el sentido del humor“.

Por su parte, Horikoshi aseguró que Armados es “¡¡Divertida!! Muy energética”.

“Todos los trabajos fueron entusiastas y disfruté leyéndolos. Me encontré con muchas obras que habían estudiado muy bien el manga japonés, y me sorprendió no sentir ninguna diferencia cuando los leía. Como era de esperar, las obras seleccionadas de todo el mundo tenían diversidad y eran muy atractivas”, expresó Akira Toriyama respecto a las historias que llegaron.

Tras la victoria, Elvis recibirá unos 2 millones de yenes, además de aparecer en la versión electrónica de la Weekly Shonen Jump.