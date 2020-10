Gato regresó con su dueña tras estar ocho años extraviado: pensó que no volvería

Cuando Izzy Harris (23) se fue de vacaciones en el verano de 2012 jamás pensó que volvería a ver a su gato que había adoptado hace tres años… hasta ahora.

En ese entonces, la mujer salió a veranear dejando a Mo, su gatito, en una residencia para mascotas en donde sería cuidado hasta su regreso. Sin embargo, el lugar extravió al minino que, a pesar de tener microchip, no fue hallado por su familia.

“Nos quedamos completamente conmocionados y desconsolados cuando descubrimos que el criadero había perdido a Mo, nuestro pequeño gato negro”, dijo Harris al medio inglés Huffington Post. “Yo tenía 15 años en ese momento, y perder a Mo realmente fue un duro golpe para mi salud mental“, contó.

Tras insistentes búsquedas (que incluyeron campañas en redes sociales y medios de comunicación), Izzy desistió y asumió que nunca más vería a Mo. “Queríamos creer que alguien amable lo había acogido, pero asumimos que lo habían atropellado”, expresó la estudiante de enfermería. No obstante, la noticia que golpeó su puerta hace unos días la dejó totalmente sorprendida.

Según conto al medio británico Metro, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA, (organización de protección de animales) encontró a Mo, quien había vivido durante los últimos ocho años junto a una anciana y otros gatos en Swansey (Reino Unido).

La rescatista Paula Milton fue a buscar a los gatitos a la residencia de la mujer que había fallecido recientemente, dejándolos sin hogar. Grande fue la sorpresa de la joven cuando se percató que uno de los felinos estaba “chipeado”. Fue gracias a este artefacto que Paula logró encontrar a su antigua familia que no vivía muy lejos de la anciana.

“Hoy, la maravillosa RSPCA nos reunió con nuestro hermoso niño perdido hace mucho tiempo”, anunció la joven en Twitter. “Honestamente, nunca pensamos que lo volveríamos a ver. ¡Los milagros suceden!”, añadió.

Our little cat, Mo, had been missing for 8 years. Today the wonderful @RSPCA_official reunited us with our beautiful long lost boy. We honestly never thought we’d see him again. Miracles do happen! 🥰🥰 pic.twitter.com/eG7ARO9Vnj — IzzyWanders (@Izzy_Wanders) October 22, 2020

“No sabemos cuánto tiempo estuvo viviendo con la anciana, pero ella parece haberlo cuidado bien, así que estamos muy agradecidos por eso y lamentamos saber que falleció”, dijo Izzy. Por su parte, Paula expresó a Huffington Post que “fue increíble haber reunido a Mo con su familia ocho años después. Todos necesitamos buenas noticias en este momento”.

Our long lost cat, Mo, just got his test results back from the vets 😱 After 8 years of living entirely outside and with no medical treatment, it turns out he’s healthy! The only problem is his cataracts, but so relieved to hear he’s free of FIV, diabetes & kidney problems 🙏 — IzzyWanders (@Izzy_Wanders) October 29, 2020

Ahora Mo, quien tiene 11 años, es feliz nuevamente: está junto a Izzy y otros dos mininos que ella adoptó en su ausencia. “Habíamos escuchado historias de gatos que se reunieron con sus dueños después de muchos años, pero nunca pensamos que nos pasaría a nosotros. Si no hubiera sido porque su microchip fue escaneado y actualizado, no habría regresado”, reflexionó.