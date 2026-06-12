Fujimori mantiene mínima ventaja en Perú: supera a Sánchez por apenas 1.207 votos con el 98,2% escrutado
La revisión de actas impugnadas y con errores podría ser clave en una elección marcada por una estrecha diferencia.
Keiko Fujimori mantenía este jueves una estrecha ventaja de 0.006%, equivalente a 1.207 votos, sobre Roberto Sánchez cuando se ha contado el 98,254% de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.
A la espera de las últimas 9 actas pendientes de escrutinio, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibe el 50,003% del sufragio, mientras que su rival obtiene el 49,997%.
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Esto significa que la candidata del partido Fuerza Popular suma hasta el momento 9.035.493 votos y el candidato del partido Juntos por el Perú 9.034.466 votos, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Sin embargo, aun quedan por ingresar las 1.611 actas que fueron impugnadas o tienen algún tipo de error material, que deben ser revisadas por los jurados electorales especiales (JEE), aunque la mayoría proceden de varias zonas de Lima, que concentra a un tercio de la población del país.
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