Fujimori mantiene mínima ventaja en Perú: supera a Sánchez por apenas 1.207 votos con el 98,2% escrutado

Keiko Fujimori mantenía este jueves una estrecha ventaja de 0.006%, equivalente a 1.207 votos, sobre Roberto Sánchez cuando se ha contado el 98,254% de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

A la espera de las últimas 9 actas pendientes de escrutinio, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibe el 50,003% del sufragio, mientras que su rival obtiene el 49,997%.

Esto significa que la candidata del partido Fuerza Popular suma hasta el momento 9.035.493 votos y el candidato del partido Juntos por el Perú 9.034.466 votos, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).