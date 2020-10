Aquí no ha pasado nada: Periodista fue “atacado” por una paloma segundos antes de salir al aire y siguió imperturbable

Sin duda que los contactos en directo en programas de televisión y noticiarios están llenos de anécdotas, pero siempre hay algunas que superan a las anteriores.

Algo así le pasó al reportero australiano Brett McLeod, cuando fue literalmente “atacado” por una paloma segundos antes de salir al aire el pasado lunes 26 de octubre en el noticiario nocturno de la cadena 9 News de Melbourne.

El video de lo ocurrido fue divulgado por el propio canal en sus redes sociales, destacando el profesionalismo del periodista, quien salió al aire imperturbable pese al ataque del ave.

El registro se volvió viral, e incluso algunos medios locales hablaron de lo peligrosas que se han vuelto dichas aves para las personas, relatando otros hechos similares, pero menos divulgados.

SWOOPING SEASON: Senior reporter @Brett_McLeod fell victim to a swooping magpie just moments before tonight's LIVE cross. #unflappable #9News pic.twitter.com/ZFSrVTR3ze

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) October 26, 2020