La RAE explicó el significado de la popular expresión “uwu” utilizada por cientos de jóvenes

Durante esta jornada, la Real Academia Española no sólo ha hecho noticia por incorporar la palabra “Elle” a su diccionario oficial, sino que también por explicar el significado de la popular expresión “uwu”.

Según la RAE, “la secuencia de caracteres uwu es un emoticono que se emplea para expresar felicidad o ternura“.

“A pesar de que los emoticonos no siempre tienen una forma claramente fijada y admiten variantes, en este caso se escribe con mayor frecuencia con minúsculas, aunque el uso de UwU es asimismo válido”, agregan.

“Al tener un valor icónico, no constituye, en rigor, una palabra y, por tanto, no tiene pronunciación asociada. No obstante, si se quisiera pronunciarlo como si fuera una palabra, por su grafía le correspondería la pronunciación [úgu] o [úbu]”, señalan.

Esta explicación la puedes leer en la sección “Observatorio de palabras”.