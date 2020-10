“Me represento a mí mismo y lo hago mal”: La vida detrás de las pantallas y del éxito de “NoEstoyCreici”

“La cuarentena fue super positiva para mí, porque pasé de tener 20 mil seguidores a tener 190 mil“. Así, el influencer Fernando Castillo, más conocido como “NoEstoyCreici” conversó con ADN.cl de todo: Su convocatoria en redes sociales, su vida detrás de las pantallas y su participación en la franja para el próximo plebiscito del 25 de octubre.

Para Fernando, el encierro no ha sido un problema, de hecho. Todo lo contrario. El guionista de profesión afirmó que “no tenía la costumbre de salir mucho“, pero que “salir a juntarme con amigos o salir a pasear, esas cosas evidentemente las echo de menos”.

En relación a su aumento de seguidores en redes sociales, comentó que el boom “fue durante la cuarentena, a pesar de que yo venía hace unos meses antes haciendo contenido, no hace tanto, así que estoy tratando de ser positivo también, en la propia negación de todo lo mal que lo pasé y viendo el vaso medio lleno“, cerró sobre su encierro.

“Fue sorpresivo. Yo proyectaba llegar a los 10 mil seguidores a marzo, pero en marzo ya tenía 20 mil“, señaló Fernando, admitiendo que lograr ser conocido “fue algo que busqué“, pero no por la mera fama.

“El tema es que la pega audiovisual es muy precaria y de guionista, si no eres un senior como Gonzalo Maza, está difícil generar lucas. Y yo encontraba que trabajaba harto, estudiaba mucho y ganaba muy poco, era super rata”, comentó.

Así, afirmó que vio “una posibilidad laboral” en realizar contenido para Internet. Su idea inicial “era partir en Instagram, para divulgar también mi trabajo como guionista para hacerme más rentable y marketeable“, pero al final los videos en esa red social “se comieron todo y hoy día ya no estoy trabajando como guionista”.

“De hecho, rechacé los últimos proyectos que me ofrecieron, porque estoy trabajando 100%”, declaró “NoEstoyCreici”. “Hoy día es mi empresa, mi emprendimiento. Y estoy cubriendo distintas plataformas tratando de estar en todos lados y es super agotador la verdad”, sinceró.

Aún así, los seguidores, los mensajes y sus convocatorias no lo vuelven loco. “No tiene ningún impacto en mi vida, hasta el momento no significa mucho más que tener mejores oportunidades laborales y cerrar mejores tratos. Y quiero mantenerlo así, que no tenga impacto en mi vida y no creerme ninguno de esos cuentos”.

Fernando vs Noestoycreci

“‘NoEstoyCreici’ soy yo curá básicamente. Es mi personalidad social, es cuando lo estoy tratando de pasar bien y estoy con amigos“, contó el influencer, comparando Instagram con el libro “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”. Para Fernando, las redes sociales son “como cuando Mr. Jekyll se toma esta pócima para sacar lo peor de sí y convertirse en Mr. Hyde. Parece que hay gente que se toma la misma cuando entra a internet, se transforma y provoca mucho odio”.

“Yo contesto todo. Yo contesto todos los mensajes que me llegan al inbox, contesto o le doy like a los comentarios, o los leo y eso es algo que cambié ahora. No leo todos los comentarios, sino que hoy hago un vistazo general para ver la sensación que provoco y después dejo“, explicó en relación a los comentarios que le llegan.

Esta decisión se debe a que “se vuelve una locura y ahí hay una pega emocional, porque estás súper involucrado y eres tú”. Así que, para estar “frente a la pantalla, mostrando la vida, uno tiene que tener un poco la cagá en la cabeza o tiene que tener esa personalidad media histriónica. Y no lo digo en el buen término“.

Sobre las diferencias entre Fernando y “NoEstoyCreici”, comentó, riéndose por hablar en tercera persona, que a Fernando “le gusta leer y que cuando tiene tiempo ve películas”.

Fernando tiende “a ser muy melancólico. Yo creo que a mí me hizo muy mal escuchar los Smiths, leer a Oscar Wilde y ver Charlie Brown cuando era chico. Como que esa fue la triada que durante mi infancia y adolescencia me convirtió en una persona muy depre“.

A raíz de esto comentó que fue “una persona que sufrió mucho, tuve una personalidad melancólica, soy súper para adentro y tuve una infancia media difícil en términos económicos y emocionales”, donde incluso, durante su adolescencia, buscó atentar contra su vida. “Lo que menos he contado en Instagram es esa etapa. Y por supuesto que cuando una persona la ve a una haciendo humor, no pensaría que eso es parte de su biografía“, agregó.

Y es por eso que Fernando consideró que “la risa es la máscara de otros dolores, y por cierto que es rasgo de la comunidad gay, de los hombres homosexuales“, lo que según él, se debe a que “todas esas desgracias había que ser de las tripas corazón y creo que eso es parte de mucha gente que me sigue, de muchos gays y también de muchas mujeres. Creo que desde ahí empatizamos, de haber sido muy dejados”.

Desde esa fortaleza es que el comediante no lo pasa mal con los comentarios. “Soy cola, las pasé todas: amenazas de muerte, golpizas, escupos, que te huevearan en el colegio, las pasé todas. A mí qué me van a decir por internet que me vaya a echar a morir. Jamás“, aseguró.

Pero hay una crítica en particular que a Fernando le afecta. “Yo tengo un rollo con eso. Es el tema del cuerpo y la apariencia física. De algún modo Instagram aprendió de la televisión la mala costumbre de tener que estar siempre perfecto e impecable“, afirmó.

“Yo prefiero que esto sea más bien un documental, no género televisivo, sino que género documental y que sea lo más real posible. Entonces claro, cuando me ves a mí, la gente espera que yo sea Di Mondo. La gente pretende que una sea una diva y no hay nada que quiera menos que ser una diva“, afirmó.

Fernando y “NoEstoyCreici” son dos caras de lo mismo. “Creo que es una dualidad mía, entonces ahora últimamente estoy mucho en modalidad ‘NoEstoyCreici’ y me deja poco tiempo para estar en modalidad Fernando, que somos la misma persona pero somos distintas facetas… es algo que tengo que solucionar”.

El culto

“Yo tenía el ego alto mucho antes de hacerme conocida. Entonces no necesitaba ninguna reafirmación de ese tipo, soy lo más narciso que hay. Me critico de eso mismo y me rio de mí por eso, entonces trato por ahí de llevar un narcisismo sano. Entonces, cuando tienes opiniones políticas y la gente comulga con eso, quizás es la parte más aburrida de Instagram y la parte más entretenida es la disidencia de opiniones“, sostuvo con respecto a sus videos en una plataforma como Instagram, que funcionaría a veces “como un culto evangélico: nosotros creamos contenido para que la gente avale”, repasó.

De esta manera, explicó que genera contenido político no para que se peleen con él, sino que para poner el tema en la palestra. “Yo tengo mucho público heterosexual, mucho publico de mujer heterosexual y el público cola, que es muy segmentado y chico”, expuso. “Están las colas que son más de derecha, las primas soñá, las primas del barrio alto. Están las primas más piolas y están las primas de las disidencias que son las aguerridas, entonces están muy segmentadas, y hay por cierto un grupo de colas que yo no les gusto”, describió.

A pesar de las risas, quien también es conocido como “María Fernando” es profundamente critico al entorno al que entró siendo influencer. “Cuando yo partí en Instagram evidentemente tenía referentes súper mercados y que en un inicio éramos super parecidos, y se me a criticado harto por eso”. Así, agregó que en el país “no había contenido gay que yo disfrutara, excepto el de las transformistas”.

“Representantes gays me parece que había una deuda. En youtubers gay había una deuda. Estaba el Rosa Mora y el Dani Montoya en Instagram, también Francesc Morales, que fue probablemente el exponente más vistoso del ultimo tiempo dentro de los gays, pero era él solo”.

De esta manera, Fernando cree que hay una deuda aún mayor que la representación del colectivo homosexual: la realidad. “Siento que esa deuda se empezó a saldar con el estallido social, que es con la realidad, convengamos que Instagram es una red social de imágenes que te bombardean“, explicando que “la imagen es muy peligrosa porque de algún modo la gente todavía supone que la imagen es el soporte de lo real y eso no es así. La imagen es una construcción social, semiótica, de sentidos”.

“Entonces había una deuda con la realidad con poner referentes de lo cotidiano, de lo real, de estar pasado de copas, de estar en pijama, de comer en pantalla“, reforzó, agregando que “es relevante mostrar que a todos nos cuesta ganarnos la vida, que estamos tratando de tener una vida medianamente decente, que estamos luchando contra un montón de problemas cotidianos, contra un montón de problemas mentales”.

Porque, según “NoEstoyCreici” “no ser tóxica en Chile es un privilegio. Haber nacido en una familia donde tus papas se quieran o que se hayan casado por amor es un nivel de privilegio impagable, privativo. Eso no se podía hacer. Entonces, claro, estamos rotos por dentro y se hace necesario transparentarlo“.

En esa misma línea, tampoco se siente un representante. “Me represento a mí mismo y lo hago mal porque me dejo mal parado siempre, entonces a mala hora a mí se me ocurriría ser representante, incluso de los mismo gays”, afirmó, dando cuenta también que “una de las cosas bacanes que nos entregó el movimiento feminista es la mirada de no tener un único representante, renunciar a íconos y construir movimientos horizontales. La lucha gay tiene años de retraso en eso en comparación a la lucha feminista que yo admiro mucho”.

En todas partes

Fernando Castillo o “NoEstoyCreici”, junto a Wilo o más conocido como “Weona que Rabia” crearon un podcast, el cual gracias a la fusión de sus nombres nace “Weona que Creici“, el cual desde su primer capitulo estuvo en el top 10 de los más escuchados de Spotify.

“Llegamos a estar séptimos la primera semana, cuando recién salió, lo que es algo inusual. Fue un éxito muy grande, yo estoy muy orgulloso de lo que se hizo en esa primera temporada en general”, comentó.

Y explicó que “es un trabajo fino dado todo lo ordinario que es el “Weona que creisi”. Fue un trabajo muy elaborado, a pesar de que no se note. Esa es la otra gracia: que no se nota lo elaborado que está, pero es un trabajo que estaba muy pensado“.

Con respecto al futuro del podcast, dijo que “no puedo comentar mucho de lo que viene del podcast porque hay algo que me lo prohíbe hacerlo, pero viene pronto”. Pero adelantó que “volvemos con segunda temporada muy pronto, con sorpresas, porque va a ser una temporada XL, respecto a la anterior que teníamos seis capítulos no más. Será una temporada larga”.

NoEstoyCreci también comenzó su carrera en Youtube con un canal del mismo nombre que es “su marca registrada”. De esta manera, contó que “estoy viendo qué pasa. Youtube es un mundo, es raro. Viendo los temas de monetización, uno en realidad no monetiza nada“.

De igual manera, agregó que le “ha ido súper bien considerando que es un canal que con un video tenía 12.500 seguidores y ahora creo que me estoy acercando a las 20 mil, y con videos con 100 mil visitas. Tengo apenas cuatro videos arriba y voy a seguir trabajando por ahí”.

“Siento que el formato de Youtube exige que ya esté en otra modalidad, es muy distinto a grabar Instagram. Estoy todavía descubriendo cómo se hace y qué se hace y cómo soy yo en esas realidades de una cámara que está en tercera persona. De algún modo el celular es segundo persona, es tú. Mientras que la cámara de YouTube es tercera persona, es él o ella”, cerró con respecto a su nuevo canal.

La cola patuda

Fernando Castillo participó en una de las jornadas de la franja electoral por el Apruebo para el plebiscito del próximo 25 de octubre, una participación que aún no se explica. “No sé por qué me invitaron a mí, pero me sentí muy honrado“.

“Tengo la convicción profunda de que cuando salí a marchar para el estallido social siempre marché porque quería una nueva Constitución”, y para él cuando finalmente se anunció que habría un plebiscito tuvo una “emoción super grande”.

“Yo soy una cola que paga impuestos, no voy a pedir disculpas por ser cola porque este país yo lo pago igual que todos nosotros. Entonces quiero construir mi país, nuestro país“, afirmó sobre el proceso constituyente.

“Teníamos que ir maquilladas y yo fui pintada como puerta. Fui el primero en llegar, novato total, porque las divas deben hacerse esperar. Yo jugué el papel de hueona, yo estaba en una esquinita, provinciana. Yo no sé si ellas me conocen. Estaba muy pollita, además de que soy una persona tímida en el día a día. Es curioso porque yo sé que soy todo lo contrario en Instagram. Pero cuando ya llegó la hora de grabar, entré en el papel y me empoderé”, narró.

Y para él “participar de un momento histórico, me hizo muy feliz. Tengo el recuerdo de volver a mi casa muy feliz ese día“.

Con respecto a las críticas que han surgido, explicó que “hay un nivel de gente que piensa que hay que pasar en la franja a enseñarle todo y, como se sabe en comunicaciones, hay una cuestión emotiva, de lo que es lo que es necesario para mover a la gente“.

“Siento que es participar en la franja de NO. Fue algo muy especial, es algo que me mueve muy personalmente“, cerró Fernando Castillo, “NoEstoyCreici” o la “María Fernando”.