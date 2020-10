Macaulay Culkin causó furor en redes sociales con mascarilla de Mi Pobre Angelito

Esta semana, Macaulay Culkin compartió una selfie en sus redes sociales en la que aparece usando una exclusiva mascarilla.

Junto con la postal, en la que luce una mascarilla que representa una de las escenas más famosas de Mi Pobre Angelito, el actor hizo un llamado a cuidarse y ser responsables.

“Me estoy protegiendo del Covid-19 usando la piel sin piel de mi yo más joven”, partió escribiendo.

Luego, recalcó: “¡No se olviden de usar una máscara, niños!”.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.

Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020