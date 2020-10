Rihanna es “cancelada” en redes sociales por incluir una canción ofensiva para los musulmanes en su show de moda

Rihanna está siendo “cancelada” en redes sociales por poner una canción ofensiva para la comunidad musulmana en su Savage X Fenty Show.

El tema, titulado “Doom” y producido por Coucou Chloe, incluye un fragmento en el que alguien recita un pasaje de un texto sagrado, el cual representa las lecciones del profeta Mahoma.

Tras notar esta situación, varios musulmanes comenzaron a criticar a la cantante, acusándola de racista e islamofóbica.

“Siento que la islamofobia está tan normalizada que la gente dice que estamos siendo dramáticos, porque estamos enojados con la falta de respeto que se le hace a nuestra religión”, decía uno de los comentarios.

Otros agregaban: “Los hábitos son las palabras sagradas del profeta, sirven para guiar a los musulmanes y solo el Corán es más importante que ellos. Rihanna debería saber esto“.

“Si fuera de la Biblia, el mundo se derrumbaría”, agregó otro usuario, dejando en evidencia su molesta.

rihanna bitch is cancelled, I don't give two fucks. MY RELIGION IS NOT SOME FCKED UP AESTHETIC FOR YOU TO USE FOR YOUR DAMN SHOWS

yall non-muslims ain't gonna say a shit cuz ISLAMOPHOBIA IS WAY TOO NORMALISED — liz⁷ 🦋 flop era (@zcarushours) October 4, 2020

okay the fact that rihanna’s show was supposed to be a keystone for “inclusion” while she completely alienated the Muslim community by disrespecting a Hadith recitation is the perfect showcase of how fashion brands & the media have never considered us as a part of their audience — myesha thee stallion (@myeshachou) October 5, 2020