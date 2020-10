El actor Thomas Jefferson Byrd, conocido por aparecer en películas de Spike Lee, fue asesinado a tiros

El actor Thomas Jefferson Byrd fue asesinado el fin de semana recién pasado en Atlanta, según reveló el director Spike Lee.

El intérprete de 70 años era uno de los favoritos de Lee, e incluso trabajó en varias de sus películas, tales como Clockers, Get on the Bus, Bamboozled y Red Hook Summer.

Byrd también participó en reconocidas obras de teatro, habiendo sido nominado a un premio Tomy en la categoría Mejor Actor de 2003 por su interpretación en Ma Rainey’s Black Bottom.

El actor habría sido encontrad muerto con varios impactos de bala en la espalda, por lo que la policía se encuentra investigando el caso.