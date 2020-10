Lana del Rey fue duramente criticada por utilizar una mascarilla de malla durante una sesión de autógrafos

Este fin de semana, Lana del Rey se convirtió en blanco de críticas, luego de asistir a una firma de autógrafos utilizando una mascarilla de malla y brillos.

La mascarilla, que claramente no protegía a la cantante ni a sus fans del Covid-19, provocó la ira de miles en redes sociales.

Comentarios como “¿Qué ‘mierda’ te pasa?”; “No has aprendido nada”; “7 meses en cuarentena y tú sales sin protección” y “Ridícula”, fueron algunos de los que la artista recibió.

Lana Del Rey meets with fans at surprise book signing event for her collection of poetry, #VBBOTG, in LA. 📚 pic.twitter.com/t2H7hYAvhz

— Pop Crave (@PopCrave) October 3, 2020