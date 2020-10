Estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama fue destruida por “Hulk”

La estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama, ubicado en Hollywood, fue nuevamente vandalizada.

Según consignó TMZ, quien destruyó por completo la estrella del actual presidente de Estados Unidos, fue un hombre disfrazado de “Hulk”.

Esta no es la primera vez que vandalizan el homenaje a Trump, ya que varias veces al año los opositores del mandatario estadounidense llegan al lugar para romperla o rayarla.

Según las autoridades, la estrella fue “completamente destruida” y el autor aún no ha sido arrestado.

Trump’s star on the Hollywood Walk of Fame destroyed again. It’s been destroyed and replaced four times now since he became President. It will never be removed because the Walk of Fame is designated a historical landmark. (Photos @TMZ) pic.twitter.com/Z2pmW3QJFM

— Mike Sington (@MikeSington) October 2, 2020