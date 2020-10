Paty Maldonado y Cata Pulido se burlaron del rayado al mural de Mon Laferte

El fin de semana pasado, el mural de Mon Laferte ubicado en Avenida Matta, Santiago Centro, fue rayado con pintura blanca y con un mensaje a favor del “Rechazo”, provocando indignación entre los usuarios de redes sociales.

Sobre esto conversó Patricia Maldonado y Catalina Pulido en Las Indomables, donde se burlaron de la acción y de la artista nacional.

“Ay no, yo voy a llorar. No, es que te juro, esto me afecta. Esto es un daño al patrimonio histórico de la humanidad“, comenzó diciendo Pulido de forma irónica.

Entre risas, la opinóloga comentó: “¡Qué habéis hecho! Indolentes que rayaron esa escultura maravillosa, con tanto talento que lo hicieron. Porque no se arrepienten y piden perdón de rodillas. Eso no se hace, no se raya un monumento como ese. ¿Por qué lo hicieron? Hay que perseguirlos“.

“Yo soy de opinión que hay que perseguir a esos indolentes que no tienen amor por la cultura chilena“, agregó con tono sarcástico.

Luego, sostuvo que aquellos que denunciaron el hecho en redes sociales “son imbéciles”.

“Ustedes son lo último de este país, ustedes son lo peor. Las baratas son más útiles que ustedes. Ustedes no prestan ninguna utilidad, ustedes ensucian Chile“, lanzó.

Más adelante, las mujeres atacaron sin piedad a Mon Laferte, tildándola de “vende patria”.

“Esa mujer no me representa como patriota”, dijo Catalina. “Injuriando a una institución, debería darte vergüenza Mon Laferte. Ni siquiera tuviste los cojones o las pechugas que tanto te gusta mostrar, porque las tenís bien feas, para pedir disculpas a carabineros”, concluyó.