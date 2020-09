Johnny Rotten enfureció a los fanáticos de Sex Pistols al mostrar su apoyo a Donald Trump

Esta semana se viralizó una fotografía que muestra a Johnny Rotten, el exvocalista de Sex Pistols, utilizando una polera en apoyo a Donald Trump.

El músico punk británico fue capturado usando una prenda roja que tenía escrito el eslogan de la campaña del actual presidente de Estados Unidos: “Make America Great Again”.

La foto fue publicada por un fanático de los Sex Pistols que, en los comentarios de la red social, dijo estar “completamente disgustado con lo que se ha convertido mi héroe”.

Pese a que esa publicación fue eliminada por el usuario, varios fanáticos de la banda la re-viralizaron.

If Johnny Rotten does something that makes you angry, consider the possibility that you've become your parents.

