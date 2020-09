¡BYE ME FUI! Los memes que dejó la supuesta infidelidad de Gabriela Berlingeri a Bad Bunny

Este lunes, Bad Bunny se volvió Trending Topic en Twitter, ya que comenzó a circular el rumor de que Gabriela Berlingeri, su novia, lo engañó.

Pese a que es un chisme, los fanáticos y fanáticas del “Conejo Malo” se enojaron con la joven, por lo que comenzaron a atacarla en sus redes sociales.

Al ver que recibía mucho “hate”, Gabriela tuvo que cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram.

Obviamente, este rumor provocó que los usuarios de redes sociales comenzaran a compartir cientos de memes y reacciones ante la supuesta infidelidad.

Aunque se trate de algo triste, los seguidores del intérprete de “Safaera” creen que de ser cierto, Bad Bunny lanzará un álbum con “perreo sad”.

oye que no se si es 100000%%% veridico pero lo he puesto porque he visto la noticia, no me comáis gracias

— Estelita (@estelalopez_m) September 28, 2020