Hermano de Felipe Camiroaga criticó uso de la imagen del comunicador en la franja electoral

FALTA DE RESPETO El respeto es un derecho básico que debiera reinar como primera instancia para todos en igualdad de condiciones ; la falta de este , es una actitud que afecta negativamente las relaciones entre individuos , o las que estos establecen con ciertas instituciones, normas o hábitos sociales . Estando consciente en las condiciones políticas que nos encontramos en el planeta . El globalismo nos está haciendo una mala jugada , donde los Paises quieren seguir siendo naciones y nos quieren hacer creer que debemos ser una sola. Todos comunicados , la información es crucial en estos momentos . Responsabilizarnos de nuestros actos , y el apoyo genuino entre las comunidades , es un deber en el que cada uno debe tomar consciencia . Hay una historia farandulera como muchas otras que he escuchado de política en estos días , donde un político hablo con otro muy importante ya fallecido hace muchos años , e intercambiaron ideas . Hoy la historia del difunto continua ! y resucito una vez más , incluso da cátedras a través de otras voces . No les parece una falta de respeto ? ! …..para el propio difunto , familia y amigos , tener que ver a sus seres queridos ya descansando en paz , resucitados y utilizados ?!!! Muchas personas involucradas en todo el acontecer político y desarrollando sus campañas y estrategias para imponer sus ideales , no ven la falta de humanidad con estas acitudes ? que al final traspasan el límite de de la llamada Falta de Respeto . Si con slogan Baratos utilizan la publicidad política para pretender sensibilizarnos a las demandas sociales hechas desde hace un tiempo …. a mi me deshumaniza profundamente #chile🇨🇱 #covidー19 #rechazo #apruebo #nacionesunidas #parlamentarios #senadochileno #organizacionesinternacionales