Metallica defendió la venta de su propio whisky, pese a que James Hetfield es alcohólico

El guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, dio una reciente entrevista al diario Daily Star, donde se refirió a las críticas que han recibido por vender el whisky que la banda creó, pese a que James Hetfield lucha contra el alcoholismo.

En la conversación, el músico sostuvo que la venta de Blackened no se detendrá, ya que la lucha de su vocalista con el alcohol “es un asunto totalmente personal, desde el punto de vista mental y emocional”.

“El hecho de que produzcamos, embotellemos y vendamos alcohol es independiente de esa lucha“, explicó.

Más adelante, agregó que “tú decides si bebes o no. Y creo que puedo vender lo que quiera. ¡Si yo fuera diabético, no significaba que no pudiera vender dulces!“.

Sobre cómo avanza la desintoxicación de Hetfield, Hammett comentó que “todas las semanas tenemos una reunión virtual con él. James está tratando de salir de esa situación“.

“Lo único que podemos hacer es intentar apoyarlo. Hemos sobrevivido mucho y nos hemos convertido en hermanos. Nos amamos, aunque a veces también nos odiamos. Pero los hermanos son así”, continuó contando.

Finalmente, sostuvo que “sabemos que siempre estaremos conectados entre nosotros”.