Denise Rosenthal reveló que no quiere ser recordada por su jingle de “la cámara increíble”

Desde hace unas semanas, Denise Rosenthal ha estado en la palestra por protagonizar el nuevo comercial de Samsung.

Con su jingle de “la cámara increíble”, la artista nacional ha sido el blanco de cientos de memes y burlas, debido a lo pegajosa de la canción.

Sobre esto conversó la intérprete de “Cambio de piel” con Nicolás Copano en #CHVEnCasa.

En la entrevista, Denise aseguró que “la verdad que todo esto del jingle y de habitar los espacios populares ha sido todo un desafío“.

“La verdad que ojalá la gente no me recuerde única y exclusivamente por eso porque no sé, me da pena”, agregó.