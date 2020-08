Corey Taylor sobre la salud mental de Kanye West: “Espero que tenga la ayuda que necesita”

En una reciente entrevista con Loudwire, Corey Taylor dijo que estaba “preocupado” por la salud mental de Kanye West.

En la conversación, el músico, que en el pasado criticó duramente al rapero, contó que se rió cuando West anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

Sin embargo, señaló que en ese momento se dio cuenta que algo no estaba bien con la salud mental del esposo de Kim Kardashian.

“Este comportamiento suyo me preocupa. No es el comportamiento normal de alguien que… me parece como alguien que está teniendo una crisis psicológica, para ser honesto”, dijo Taylor.

“Cuando se ve exacerbado por la fama y el dinero y todas estas cosas, las personas tienen derecho a preocuparse. Él tiene una familia, hay personas que se preocupan por él“, siguió.

Corey argumentó que “una cosa es reírse a distancia, otra es ver a alguien derrumbarse en tiempo real, especialmente alguien que es amado por tanta gente y tomado en serio por tanta gente. Espero que tenga la ayuda que necesita“.