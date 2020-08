Natalia Valdebenito generó polémica en Twitter por respuesta a persona con discapacidad: diputado Coloma y exministra Cubillos la criticaron

La humorista Natalia Valdebenito generó polémica en Twitter por una respuesta que le dio a una persona con discapacidad. El diputado Juan Antonio Coloma y la exministra de Educación, Marcela Cubillos, ambos militante de la UDI, se refirieron al hecho.

En el contexto de los enfrentamientos en La Araucanía, la comediante reaccionó mostrando su apoyo a los comuneros mapuches. Luego, en uno de sus tuits, expresó: “‘Oye, pero lee mis argumentos racistas, no seas intolerante’. No. No hay espacio para tu violencia fascista“.

Un usuario le comentó no era racismo ni fascismo, que fueron vecinos que defendieron su ciudad de terroristas, y pidió a Valdebenito que dejara de defender a personas que se esconden detrás del pueblo Mapuche para hacer terrorismo.

La comediante decidió responder: “Con esta cara no podríamos esperar más, eh. Bloqueado“, escribió, junto a la foto de perfil de la persona.

Disculpas de Valdebenito

Luego, la actriz se dio cuenta que el usuario tenía escrito en su descripción que era mapuche y que tenía una discapacidad (no se especifica cuál), por lo que Valdebenito decidió borrar sus palabras y ofrecer disculpas.

“Voy a borrar este tuit. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué“, escribió.

Pese a esto, la polémica continuó y recibió ofensas y amenazas. Incluso compartieron su número personal de celular en la red social.

“Aquí llegan a juzgarme los mismo que gritan ‘el que no salta es mapuche’. Sigan. Así sabemos a quien bloquear”, agregó.

Una hora más tarde volvió a comentar: “Me amenazan todos los días. Me insultan. Por mi cuerpo. Por mi vida. Por mi trabajo. Por mis opiniones. Yo me equivoqué y lo reconocí, es lo mínimo y nada de difícil. Pueden decirme lo que quieran. Pueden seguir haciéndolo. Yo sigo donde mismo y muy feliz del camino recorrido”.

Coloma y Cubillos

En medio de esto, el diputado Juan Antonio Coloma se unió a las críticas hacia la comediante. “Este es el mensaje, que borró, con el que Natalia Valdebenito se burla de persona con discapacidad (que lo agrega en su biografía). Ojalá Canal 13 pueda modificar su parrilla y no programar a este tipo de ‘humorista’“, espetó el parlamentario.

De igual forma, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, escribió un mensaje para la persona a la que bloqueó Valdebenito: “Un abrazo Mauricio, eres un valiente. Somos muchos los que no toleraremos nunca que intenten silenciar o amedrentar a quien piensa diferente. ¡A seguir defendiendo tus ideas!“.

Horas más tarde los comentarios seguían, por lo que Valdebenito decidió concluir: “Yo la cagué y no hay matices en ello, pero ustedes defendiendo su punto solo caen en el mismo error. Doy cara. Aquí estoy. Aunque probablemente a este ritmo me bajen la cuenta. Lo importante es que yo me retiro. No se puede con tanto a veces“.

Revisa aquí los tuits:

“Oye, pero lee mis argumentos racistas, no seas intolerante” NO.

No hay espacio para tu violencia fascista. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué. ✌🏻 https://t.co/AUSqPCCZ7I — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Aquí llegan a juzgarme los mismo que gritan “el que no salta es mapuche”. Sigan. Así sabemos a quien bloquear. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Me amenazan todos los días. Me insultan. Por mi cuerpo. Por mi vida. Por mi trabajo. Por mis opiniones. Yo me equivoqué y lo reconocí, es lo mínimo y nada de difícil.

Pueden decirme lo que quieran. Pueden seguir haciéndolo. Yo sigo donde mismo y muy feliz del camino recorrido. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Un abrazo Mauricio, eres un valiente. Somos muchos los que no toleraremos nunca que intenten silenciar o amedrentar a quien piensa diferente. A seguir defendiendo tus ideas! 💪 https://t.co/WEPFwQuDOF — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) August 3, 2020

Este es el mensaje, que borro, con el que Natalia Valdebenito se burla de persona con discapacidad (que lo agrega en su biografía)

Ojalá @canal13 pueda modificar su parrilla y no programar a este tipo de “humorista” pic.twitter.com/t0qcDlpezK — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) August 2, 2020